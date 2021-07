Italia - Inghilterra, la Rai cambia il telecronista della finale: ecco il motivo (Di venerdì 9 luglio 2021) Tuttavia, come riporta corrieredellosport.it, il giornalista insieme ad altri 2 colleghi è risultato positivo al Coronavirus . L'emittente, quindi, dovrà cambiare telecronista per la finale e la ... Leggi su lazionews.eu (Di venerdì 9 luglio 2021) Tuttavia, come riporta corrieredellosport.it, il giornalista insieme ad altri 2 colleghi è risultato positivo al Coronavirus . L'emittente, quindi, dovràreper lae la ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - backtowalls_x : RT @fallingptn: DOMANI SERA ITALIA INGHILTERRA QUINDI METTIAMO IL GATTO MAGICO PER FAR VINCERE L’ITALIA - DiPint3 : RT @intuslegens: Allarme per la #VarianteDelta. In Inghilterra è dominante, non ci son ricoveri né morti. Pure in Italia cresce: ospedali… -