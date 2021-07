Italia-Inghilterra | così l’Europeo itinerante è diventato “casalingo” | dalla variante Delta ai costi di viaggio | la finale azzurra è in trasferta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Contro l’. Contro tutto, i favori del pronostico, la cabala, la politica che spingono il trofeo verso Londra, e contro tutti. Non è solo un modo di dire. Domenica sera a Wembley ci saranno circa 65mila persone. Praticamente tutti residenti nel Regno Unito, per l’impossibilità di entrare in Uk con le attuali restrizioni anti-Covid. E quindi quasi tutti inglesi. Per l’di Roberto Mancini sarà unain salita. Unain, a tutti gli effetti. IL COVID E L’ASSE JOHNSON-CEFERIN La nazionale si avvicina all’ultimo atto di Euro 2021 in un clima di entusiasmo misto a complottismo ...

è la finale di Euro 2020. Le due nazionali si sfideranno domenica 11 luglio alle ore 21 a Wembley ( L'ATTESA PER IL MATCH ). Uno stadio che sarà pieno di tifosi fino al 75% della ...A Roma c'è anche l'idea di aprire lo Stadio Olimpico per. Quindi, anche se non detto, una sorta di via libera. Ma non ditelo ai virologi. Se festeggi poi ti prendi il Covid? Il ...Le notti magiche della nostra Italia stanno per concludersi, nel bene, o nel male. L'ultimo atto di Euro 2020 ci vedrà protagonisti assieme all'Inghilterra di Gareth Southgate ...Il Comune di Grottammare in collaborazione con il Cinema Margherita ha deciso di organizzare presso il "giardino comunale" la proiezione della finale Italia-Inghilterra dell’europeo di calcio che si ...