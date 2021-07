ITALIA-INGHILTERRA: ALBERTO RIMEDIO, POSITIVO AL COVID, NON COMMENTERÀ LA FINALE (Di venerdì 9 luglio 2021) La FINALE degli Europei di Calcio che si gioca a Londra, con i contagi da COVID in continua crescita, dovrà fare a meno di ALBERTO RIMEDIO. Non sarà lui a commentare ITALIA-INGHILTERRA per Rai1 in quanto è risultato POSITIVO al virus dopo i controlli di routine. Riferisce l’Ansa, sono tre i giornalisti che seguono la Nazionale positivi al COVID e tra loro c’è anche il telecronista della Rai ALBERTO RIMEDIO. Da sette anni è la voce degli Azzurri. Dovrà essere sostituito per la FINALE di domenica sera tra ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladegli Europei di Calcio che si gioca a Londra, con i contagi dain continua crescita, dovrà fare a meno di. Non sarà lui a commentareper Rai1 in quanto è risultatoal virus dopo i controlli di routine. Riferisce l’Ansa, sono tre i giornalisti che seguono la Nazionale positivi ale tra loro c’è anche il telecronista della Rai. Da sette anni è la voce degli Azzurri. Dovrà essere sostituito per ladi domenica sera tra ...

