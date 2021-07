Italia in finale di Euro2020, Caressa mantiene la promessa e sbarca su Instagram (Di venerdì 9 luglio 2021) Fabio Caressa ha mantenuto la promessa fatta a suo figlio e una volta che l’Italia ha raggiunto la finale di Euro2020, ha aperto un account Instagram Fabio Caressa ha mantenuto la promessa fatta a suo figlio ed ha aperto il proprio account Instagram. Il noto giornalista aveva fatto un patto: se l’Italia fosse arrivata in finale ad Euro2020 si sarebbe aperto il profilo sul popolare social. In poche ore ha già collezionato oltre 42mila follower. La moglie, Benedetta Parodi, aveva annunciato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Fabioha mantenuto lafatta a suo figlio e una volta che l’ha raggiunto ladi, ha aperto un accountFabioha mantenuto lafatta a suo figlio ed ha aperto il proprio account. Il noto giornalista aveva fatto un patto: se l’fosse arrivata inadsi sarebbe aperto il profilo sul popolare social. In poche ore ha già collezionato oltre 42mila follower. La moglie, Benedetta Parodi, aveva annunciato ...

