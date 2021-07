Italia, il covid obbliga ad una novità per la telecronaca della finale (Di venerdì 9 luglio 2021) In occasione di Italia-Inghilterra il giornalista della RAI, Alberto Rimedio, non potrà commentare la finale poiché affetto dal coronavirus: lo sostituirà Bizzotto. La notizia che ha svegliato Coverciano questa mattina non è stata molto buona. In vista della finale Italia-Inghilterra prevista per domenica sera, conclusiva di EURO 2020, la squadra di Mancini è tornata in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) In occasione di-Inghilterra il giornalistaRAI, Alberto Rimedio, non potrà commentare lapoiché affetto dal coronavirus: lo sostituirà Bizzotto. La notizia che ha svegliato Coverciano questa mattina non è stata molto buona. In vista-Inghilterra prevista per domenica sera, conclusiva di EURO 2020, la squadra di Mancini è tornata in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

