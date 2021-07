Italia, Conte: “Finale meritata, Mancini ha dato tante conoscenze” (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’Italia sa fare tutto. Contro l’Inghilterra senza avere paura. Con la Spagna non abbiamo avuto fortuna, siamo stati più completi. Dominio nel gioco degli iberici? Quello che conta è l’indice di pericolosità”. Antonio Conte, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, esalta l’Italia e allontana le (poche) critiche per la superiorità della Spagna sul piano del palleggio in semiFinale. L’ex ct della Nazionale ha proseguito nell’elencare le doti dimostrate dagli Azzurri nel loro percorso a Euro 2020: “L’Italia è arrivata in Finale con pieno merito. Perché si è dimostrata più completa di ogni ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’sa fare tutto. Contro l’Inghilterra senza avere paura. Con la Spagna non abbiamo avuto fortuna, siamo stati più completi. Dominio nel gioco degli iberici? Quello che conta è l’indice di pericolosità”. Antonio, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, esalta l’e allontana le (poche) critiche per la superiorità della Spagna sul piano del palleggio in semi. L’ex ct della Nazionale ha proseguito nell’elencare le doti dimostrate dagli Azzurri nel loro percorso a Euro 2020: “L’è arrivata incon pieno merito. Perché si è dimostrata più completa di ogni ...

