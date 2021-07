Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino.… - mauroberruto : Impresa STRATOSFERICA dell’ #italbasket! Demolendo a #Belgrado la #Serbia vice-campione olimpica, l’#Italia vola a… - zazoomblog : Italia campione del mondo 15 anni fa il trionfo a Berlino - #Italia #campione #mondo #trionfo - Desmo619 : RT @forti_chico: #9luglio Questo è #ChicoForti: uno sportivo d'eccellenza e un uomo di grandi valori ????. Aspettiamo il #rimpatrio del nostr… - Volleyball_it : Mondiali Under 20 Femminili: Via alla rassegna iridata. UNDER15M: Brugherio campione d'Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

Adnkronos

Quindici anni fa l'del mondo. Il 9 luglio 2006 l'si laureavadel mondo per la quarta volta trionfando nella finale di Berlino contro la Francia. L'di Marcello Lippi conquistò il ...All'errore del giovane Dani Olmo si scoppia di gioia, l'è ancora viva. L'urlo di gioia definitivo, però, giunge quando Donnarumma para ad Alvaro Morata. Per Jorginho,d'Europa in ...Andrea Barzagli, prossimo all'avventura in tv con DAZN, spiega i motivi della sua fuoriuscita dallo staff tecnico di Sarri nell'estate del 2019.Il direttore sportivo del Cesena femminile (serie B) Elvio Sanna ha messo a segno il secondo colpo in entrata dopo quello di Giulia Mancuso: a parametro zero ha firmato per il club bianconero per un a ...