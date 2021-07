Italia campione del mondo, 15 anni fa il trionfo a Berlino (Di venerdì 9 luglio 2021) Quindici anni fa l’Italia campione del mondo. Il 9 luglio 2006 l’Italia si laureava campione del mondo per la quarta volta trionfando nella finale di Berlino contro la Francia. L’Italia di Marcello Lippi conquistò il titolo superando la Francia ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Zinedine Zidane e Marco Materazzi, protagonisti poi della svolta del match nei supplementari: qualche parola di troppo, testata del francese al difensore dell’Inter e espulsione per il numero 10 dei bleus. Ai rigori, errore di David Trezeguet ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Quindicifa l’del. Il 9 luglio 2006 l’si laureavadelper la quarta volta trionfando nella finale dicontro la Francia. L’di Marcello Lippi conquistò il titolo superando la Francia ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Zinedine Zidane e Marco Materazzi, protagonisti poi della svolta del match nei supplementari: qualche parola di troppo, testata del francese al difensore dell’Inter e espulsione per il numero 10 dei bleus. Ai rigori, errore di David Trezeguet ...

Italia campione del mondo, 15 anni fa il trionfo a Berlino Il 9 luglio 2006 la finale con la Francia

