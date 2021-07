Italia blindata verso la finale | è allarme covid per la nazionale

(Di venerdì 9 luglio 2021) Non si può sbagliare nulla a poche ore dalla finalissima, neppure rischiare di entrare in contatto con delle persone positive al19. Per questo l’si blinda anche perchè a Londra, tutto potrebbe succedere. Se è vero che i calciatori della nostrae Roberto Mancini sono vaccinati, è anche vero che altre persone che in qualche modo orbitano intorno agli azzurri, potrebbero prendere il. Non ci sono infatti buone notizie oggi: secondo gli ultimi dati infatti, sono tre i contagiati alnella comitiva dei giornalistini al seguito della ...

Piazza Dante a Imperia. Lo ha deciso il Comune che ha provveduto ad emanare, tramite il comando della Polizia locale, un'ordinanza con le limitazioni al traffico. In caso di vittoria della ......giornalisti al seguito dell'sono risultati positivi al virus Scatta l'allarme in casa... La sede azzurra è stata sanificata e. Non ci dovrebbero essere ...Cresce l'attesa per Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio. Si scaldano gli animi in vista della rovente partita in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Lon ...Alla vigilia della finalissima degli Europei, casi di positività al Covid in Rai e invito alla massima prudenza da parte di Speranza e OMS.