Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti raccomanda: “State attenti”. Ecco cosa le è successo (Di venerdì 9 luglio 2021) In una storia su Instagram l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi racconta cosa le è successo É stata una grande protagonista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti si è fatta notare per la sua grande capacità di adattamento in Honduras. Per settimane ha vissuto l’avventura da sola, passando il tempo a procurarsi il cibo ma anche a creare borse e costumi con cocco e foglie. E lei ad un certo punto ha pensato di vincere al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) In una storia su Instagram l’ex naufraga de L’deiraccontale èÉ stata una grande protagonista della quindicesima edizione de L’deisi è fatta notare per la sua grande capacità di adattamento in Honduras. Per settimane ha vissuto l’avventura da sola, passando il tempo a procurarsi il cibo ma anche a creare borse e costumi con cocco e foglie. E lei ad un certo punto ha pensato di vincere al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva ...

Advertising

love_sprout : Come tema della nuova isola non so proprio cosa scegliere tra città europea con palazzoni eleganti, un'isola un po… - Primonumero : Il centro lasciato nelle mani dei balordi con bagni a cielo aperto. Residenti: “Isola ecologica, pulizia e controll… - ivonne69villa : RT @Elbareport: Goletta Verde: i risultati dei prelievi all’Isola d’Elba, fuori norma 2 su 4 - Elbareport - Quotidiano di informazione onli… - infoitcultura : Malika Chalhy all'Isola dei Famosi, Georgette Polizzi la sbugiarda: 'Sapete cosa mi ha detto?' - ByGlance : RT @liubasoncini: La chiamano «l’isola delle #donne» e il motivo è semplice: dei circa 600 abitanti, solo 300 risiedono stabilmente a #Kihn… -