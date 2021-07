“Io non lo so…”. Angela da Mondello, faccende di giustizia in famiglia: indagini della magistratura (Di venerdì 9 luglio 2021) Vi ricordate il “Non ce n’è Coviddi”? Per quella frase, sparata in piena pandemia e senza alcun rispetto per il contesto difficile che tutta l’Italia stava attraversando, la signora Angela da Mondello è diventato un fenomeno virale. Tutti hanno saputo chi fosse questa signora che ha ‘cavalcato’ l’onda e sbarcata su Instagram ha fatto numeri pazzeschi. Angela è arrivata a 135mila follower. Nella bio del profilo Instagram si legge: “Angela Chianello. Mamma a tempo pieno. Amo la mia famiglia”. Autrice involontaria di un vero e proprio tormentone estivo, la signora di Mondello è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Vi ricordate il “Non ce n’è Coviddi”? Per quella frase, sparata in piena pandemia e senza alcun rispetto per il contesto difficile che tutta l’Italia stava attraversando, la signoradaè diventato un fenomeno virale. Tutti hanno saputo chi fosse questa signora che ha ‘cavalcato’ l’onda e sbarcata su Instagram ha fatto numeri pazzeschi.è arrivata a 135mila follower. Nella bio del profilo Instagram si legge: “Chianello. Mamma a tempo pieno. Amo la mia”. Autrice involontaria di un vero e proprio tormentone estivo, la signora diè stata ...

Advertising

borghi_claudio : Non so chi sia messo meglio, se io con la commissione David Rossi o @AlbertoBagnai con la commissione ammmmore - stanzaselvaggia : Comunque davvero, io suggerisco all’Associazione nazionale calciatori e ai calciatori della nazionale di fare appel… - elio_vito : Buongiorno. Leggo che #Tajani dice che @forza_italia è contraria al #ddlZan ma che non è una caserma. Non so quale… - fakethiddleston : io che voglio fissare una lista non mia ma non so come - etherealaugh : Non so nemmeno che dire -

Ultime Notizie dalla rete : non so… Spalletti punge Totti: « So che la fiction non è andata molto bene. Avrebbe potuto dirmelo io un paio di... Corriere della Sera