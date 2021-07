Advertising

sportface2016 : +++#Inter: tre giocatori della Primavera, che si sarebbero dovuti aggregare alla prima squadra, sono risultati positivi al #COVID19+++ - infoitsport : Inter, niente ritiro per tre ragazzi della Primavera contagiati dal Covid - sportli26181512 : #Inter, tre positivi al #Coronavirus: il comunicato ufficiale: Tre ragazzi della Primavera, di cui non sono stati r… - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++#Inter: tre giocatori della Primavera, che si sarebbero dovuti aggregare alla prima squadra, sono risultati positivi… - serieAnews_com : ??Comunicato ufficiale #Inter: tre positivi al #COVID19?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tre

fcinter1908

Con questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'informa chegiovani dell'Under 19, che avrebbero svolto il ritiro agli ordini del neo - tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, hanno ...Commenta per primo Brutte notizie in casa. Tramite una nota ufficiale, infatti, il club nerazzurro ha comunicato la positività diragazzi della Primavera. ' FC Internazionale Milano - si legge - comunica cheragazzi della ...APPIANO GENTILE (Como) -Tre giovani dell'Under 19 dell'Inter, che avrebbero svolto il ritiro agli ordini del neo-tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, hanno contratto il Coronavirus. Lo comunica la ...I tre ragazzi sono già in isolamento fiduciario presso la proprie abitazioni". Con questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Inter informa che tre giovani dell'Under 19, che avrebbero ...