Inter | da Socios 20 milioni di euro | ecco le cifre da tutti gli sponsor

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’passa all’incasso con gliEmergono sempre più conferme riguardo al fatto che sia.com il prossimo maindell’. La trattatva tra il club nerazzurro e la piattaforma di fan engagement americana non è ancora stata chiusa e deve superare gli ultimi concorrenti prime delle firme finali. “Le firme potrebbero arrivare la prossima settimana, comunque prima della partenza dell’per la tournée in Florida. Un altro paio di soggetti sono ancora in ballo, ma al momento sono stati decisamente superati da.com. L’accordo dovrebbe ...

... dovrebbe trattarsi di.com, piattaforma di fan engagement statunitense. OMNISPORT - 09 - 07 - 2021 10:30 Simone Inzaghi all': i pilastri, lo staff e le cessioni, ieri c'è stato il consiglio di amministrazione in cui sono state affrontate diverse questioni ... Sembra essere confermato che l'eredità di Pirelli verrà raccolta dall'azienda americana.com ...Il presidente nerazzurro ha parlato all'assemblea straordinaria dei soci smentendo che il club sia in vendita. In arrivo il nuovo sponsor: accordo da 20 milioni. E si profilano due cessioni.Terminato, dopo 26 anni, lo storico matrimonio con Pirelli, per l’Inter è giunto il momento di guardare avanti. Il nuovo sponsor sarà probabilmente Socios.com, piattaforma di fan engagement americana ...