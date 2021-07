Insalate estive – 10 ricette facili e leggere

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021) Raccolta di, le 10 migliori, con prodotti tipici della stagione estiva. In estate la voglia di mettersi ai fornelli, cala ai minimi storici. Bandito il forno, ma anche i fornelli non sono molto graditi, sopratttutto se la nostra cucina è esposta al sole e già calda la mattina all’alba. Per ovviare a questo problema, possiamo ricorrere alla preparazione di insaltone, da preparare anche in anticipo, così da poter cucinare la mattina, o addirittura la sera prima. In questo modo al momento di metterci a tavola, la nostra cucina non sarà rovente. In questi anni ...