Inghilterra | Southgate | “Italia tattica e diversa | grande lavoro di Mancini”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il commissario tecnico della formazione britannica ha fatto il punto in vista dell'atto finale di Euro 2020, che vedrà la suaaffrontare l'di Roberto

Italia -si giocherà anche, inevitabilmente, sulle panchine. La sfida tra Mancini eè il riflesso delle loro rispettive squadre: moderne, con tanti giovani e che portano con sé ...In vista della finale di Euro2020, che vedrà Italia edcontendersi il titolo, hanno parlato in conferenza stampa il Ct inglesecon il difensore del Manchester City John Stones , ...Gareth Southgate è perfettamente consapevole di essere a un passo dal riscrivere la storia dell'Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni infatti mai ha vinto in passato un Europeo e adesso ha la grande ...L'Italia si è giocata il suo 'jolly' ai calci di rigore troppo presto nel torneo? La sola parola calcio di rigore o rigori ha la capacità di suscitare il panico nei tifosi inglesi. La litania dei fall ...