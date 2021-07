Incidente stradale sull'A21 (Di venerdì 9 luglio 2021) Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, sull'autostrada Torino - Piacenza. Nel tratto tra Villanova e Asti Ovest in direzione di Piacenza si è verificato un tamponamento nel quale è ... Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 9 luglio 2021)nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio,'autostrada Torino - Piacenza. Nel tratto tra Villanova e Asti Ovest in direzione di Piacenza si è verificato un tamponamento nel quale è ...

Advertising

PescaraCalcio : ??Purtroppo non ce l’ha fatta #MatteoSerra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gra… - bughybughi : RT @intuslegens: «Togliere le cure a chi non si è vaccinato». Dunque anche a chi ha il tumore dopo aver fumato, l'infarto dopo aver mangiat… - bartesius : RT @intuslegens: «Togliere le cure a chi non si è vaccinato». Dunque anche a chi ha il tumore dopo aver fumato, l'infarto dopo aver mangiat… - GuelfoToscano : RT @intuslegens: «Togliere le cure a chi non si è vaccinato». Dunque anche a chi ha il tumore dopo aver fumato, l'infarto dopo aver mangiat… - Sergio61463546 : RT @intuslegens: «Togliere le cure a chi non si è vaccinato». Dunque anche a chi ha il tumore dopo aver fumato, l'infarto dopo aver mangiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente a Chiusdino, 83enne finisce in ospedale Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un incidente stradale all'altezza di Frosini (Chiusdino) alle 11.48: una donna di 83 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i ...

Incidente stradale sull'A21 Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, sull'autostrada Torino - Piacenza. Nel ... Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Incidente stradale nel Lecchese, auto contro albero: muore giovane Sky Tg24 Morì per colpa di un cinghiale. Tre indagati in Campidoglio Indagati per omicidio stradale il vice capo di gabinetto e due dirigenti del Comune di Roma per la morte di Alessandro Nazzareno. L’uomo, nel 2017, si ...

Montegiordano. Auto con coniugi a bordo finisce nella scarpata Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 9.00 sulla Provinciale 148 che collega la Marina di Montegiordano con il Centro Storico. Per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, un’aut ...

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per unall'altezza di Frosini (Chiusdino) alle 11.48: una donna di 83 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i ...nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, sull'autostrada Torino - Piacenza. Nel ... Sul posto vigili del fuoco e poliziaIndagati per omicidio stradale il vice capo di gabinetto e due dirigenti del Comune di Roma per la morte di Alessandro Nazzareno. L’uomo, nel 2017, si ...Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 9.00 sulla Provinciale 148 che collega la Marina di Montegiordano con il Centro Storico. Per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, un’aut ...