In tutte le librerie e nei principali store online La Porta del Cielo, il primo romanzo della scrittrice e pittrice Maria Luisa Alesina (Di venerdì 9 luglio 2021) “Un amore sbocciato a Salice Terme sul finire degli anni cinquanta tra Viola, giovane studentessa liceale e un maestro di musica jazz bolognese, leader di un gruppo di musicisti emiliani. Un amore scandito dalle più famose musiche del jazz tradizionale, di Gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael, Irving Berlin e che costituiscono la colonna sonora del romanzo, dove l’amore è il vero protagonista con tutte le sue componenti umane e non…” “Alesina induce attraverso i pastelli di una primavera di Monet. Un declinare estivo che scorre sui crinali che volgono sulle terme ove la memoria induce ad una letteratura elegante composta di soffi, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) “Un amore sbocciato a Salice Terme sul finire degli anni cinquanta tra Viola, giovane studentessa liceale e un maestro di musica jazz bolognese, leader di un gruppo di musicisti emiliani. Un amore scandito dalle più famose musiche del jazz tradizionale, di Gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael, Irving Berlin e che costituiscono la colonna sonora del, dove l’amore è il vero protagonista conle sue componenti umane e non…” “induce attraverso i pastelli di una primavera di Monet. Un declinare estivo che scorre sui crinali che volgono sulle terme ove la memoria induce ad una letteratura elegante composta di soffi, ...

VittorioSgarbi : Da oggi in tutte le librerie il mio nuovo libro dal titolo «Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi», edizioni «… - zazoomblog : In tutte le librerie e nei principali store online La Porta del Cielo il primo romanzo della scrittrice e pittrice… - IBS_it : RT @Einaudieditore: Di fronte ai venti libri più venduti del giorno su @IBS_it, con un’acuta analisi di marketing verrebbe da pensare che l… - chiara_careglio : RT @porcoloki: non so se lo sapete ma in tutte le librerie con l'acquisto di due libri einaudi c'è in omaggio questo zaino bellissimo https… - Eli5Cullen : RT @porcoloki: non so se lo sapete ma in tutte le librerie con l'acquisto di due libri einaudi c'è in omaggio questo zaino bellissimo https… -