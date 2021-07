In Sicilia nasce tavolo tecnico Regione-artigiani (Di venerdì 9 luglio 2021) nasce in Sicilia un tavolo tecnico permanente tra Regione e artigiani. Riguarderà tutti i professionisti coinvolti nei processi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali e artistici. fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)inunpermanente tra. Riguarderà tutti i professionisti coinvolti nei processi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali e artistici. fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash In Sicilia nasce tavolo tecnico Regione-artigiani - - CorriereCitta : In Sicilia nasce tavolo tecnico Regione-artigiani - Italpress : In Sicilia nasce tavolo tecnico Regione-artigiani - HorecaNewsit : Arriva dalla Sicilia una novità birraria dal profilo sensoriale tutto da scoprire. Si tratta di 'Cristalli di Manna… - blogsicilia : #notizie #sicilia Nasce il videoportale, news on demand su BlogSicilia con SkyTg24 - -