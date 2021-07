In Piemonte vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico: ecco come fare (Di venerdì 9 luglio 2021) Per accelerare la vaccinazione del personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, la Regione Piemonte ha deciso di proporre, in accordo con le organizzazioni sindacali e l’Ufficio scolastico regionale, due opportunità a coloro che non hanno ancora aderito alla campagna oppure si sono iscritti in base alla rispettiva fascia di età e sono in attesa di ricevere la prima dose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Per accelerare ladel, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, la Regioneha deciso di proporre, in accordo con le organizzazioni sindacali e l’Ufficioregionale, due opportunità a coloro che non hanno ancora aderito alla campagna oppure si sono iscritti in base alla rispettiva fascia di età e sono in attesa di ricevere la prima dose. L'articolo .

