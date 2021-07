In Libano la più grave crisi economica al mondo degli ultimi 70 anni, ma nessuno ne parla (Di venerdì 9 luglio 2021) In Libano la più grave crisi economica al mondo degli ultimi 70 anni Più grave di quella dell’Argentina e di quella valutaria della Russia: la crisi economica che si sta consumando in Libano è la peggiore della storia mondiale degli ultimi 70 anni. Eppure le storie dei cittadini libanesi, costretti a convivere con una svalutazione della moneta che ha raggiunto il 90% e un’inflazione superiore all’80%, non hanno conquistato le pagine dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Inla piùal70Piùdi quella dell’Argentina e di quella valutaria della Russia: lache si sta consumando inè la peggiore della storia mondiale70. Eppure le storie dei cittadini libanesi, costretti a convivere con una svalutazione della moneta che ha raggiunto il 90% e un’inflazione superiore all’80%, non hanno conquistato le pagine dei ...

