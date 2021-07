In Inghilterra si preparano alla festa: il governo chiede alle aziende elasticità per il post-sbornia (Di venerdì 9 luglio 2021) Lunedì mattina l’Inghilterra si sveglierà ad un ritmo “spagnolo”: molte scuole e aziende hanno deciso di ritardare l’apertura alle 10:30, in previsione della “festa” se la nazionale di Southgate dovesse vincere gli Europei. Ci credono, gli inglesi. Lo riporta il Telegraph. Ieri il portavoce di Boris Johnson ha chiesto “clemenza” alle imprese per l’eventuale post-sbornia dei lavoratori : “Vorremmo che le aziende prendessero in considerazione, se possono, un po’ di elasticità”. L’orario di apertura del pub è già stato esteso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) Lunedì mattina l’si sveglierà ad un ritmo “spagnolo”: molte scuole ehanno deciso di ritardare l’apertura10:30, in previsione della “” se la nazionale di Southgate dovesse vincere gli Europei. Ci credono, gli inglesi. Lo riporta il Telegraph. Ieri il portavoce di Boris Johnson ha chiesto “clemenza”imprese per l’eventualedei lavoratori : “Vorremmo che leprendessero in considerazione, se possono, un po’ di”. L’orario di apertura del pub è già stato esteso ...

