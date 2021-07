In infradito e al supermercato dopo aver passato il badge: 28 misure cautelari per assenteismo al comune di Palermo (Di venerdì 9 luglio 2021) C’era chi, dopo aver timbrato il cartellino, andava al supermercato, chi al bar e chi a fare compere. Chi si dedicava all’attività sportiva, arrivava di corsa in tenuta da jogging e, dopo aver strisciato il badge, continuava l’allenamento, e chi ad attestare la propria presenza in servizio arrivava a bordo di uno scooter in pantaloncini e infradito, giusto il tempo di beggiare. E poi c’erano le timbrature multiple di chi attestava la presenza in servizio di colleghi mai arrivati ai Cantieri culturali della Zisa. A incastrarli sono state le telecamere piazzate dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) C’era chi,timbrato il cartellino, andava al, chi al bar e chi a fare compere. Chi si dedicava all’attività sportiva, arrivava di corsa in tenuta da jogging e,strisciato il, continuava l’allenamento, e chi ad attestare la propria presenza in servizio arrivava a bordo di uno scooter in pantaloncini e, giusto il tempo di beggiare. E poi c’erano le timbrature multiple di chi attestava la presenza in servizio di colleghi mai arrivati ai Cantieri culturali della Zisa. A incastrarli sono state le telecamere piazzate dai ...

Advertising

mrcfsn : RT @fattoquotidiano: In infradito e al supermercato dopo aver passato il badge: 28 misure cautelari per assenteismo al comune di Palermo ht… - fattoquotidiano : In infradito e al supermercato dopo aver passato il badge: 28 misure cautelari per assenteismo al comune di Palermo - Franpesca_ : Io pure avevo dimenticato le infradito in vacanza a Salerno ma ne ho preso un paio al supermercato sotto casa. - imrsrogers : indovinate chi è andata al supermercato in pigiama e infradito - _ssweg_ : @valeobrien_ io petto nudo e infradito al supermercato e tu dirai dov'è il problema beh infradito -