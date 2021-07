In Honduras un uomo italiano è stato linciato e ucciso da circa 600 persone, che lo avevano accusato di omicidio (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un cittadino italiano residente in Honduras, è stato linciato e ucciso giovedì a Santa Ana de Yusguare, un paese circa 80 chilometri a sud di Tegucicalpa, la capitale dell’Honduras. Secondo quanto scritto dalla polizia hondureña in un comunicato Leggi su ilpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un cittadinoresidente in, ègiovedì a Santa Ana de Yusguare, un paese80 chilometri a sud di Tegucicalpa, la capitale dell’. Secondo quanto scritto dalla polizia hondureña in un comunicato

