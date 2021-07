In finale a Wimbledon per Berrettini c’è Djokovic. Il tennista romano lancia la sfida: «Non mi fermo: per domenica comprate una tv» (Di venerdì 9 luglio 2021) L’attesa è finita: sarà Novak Djokovic a giocarsi domenica prossima la finale di Wimbledon contro Matteo Berrettini. Dopo la vittoria dell’italiano nell’altra semifinale contro Hurkacz, infatti, il serbo porta a casa il match contro il canadese Denis Shapovalov, al numero 15 nel ranking mondiale, per 3 a 0 (7-6, 7-5, 7-5). La prestazione del nordamericano, tuttavia, lè stata lodevole. I suoi servizi, infatti, hanno messo in difficoltà il numero 1 al mondo che, nonostante il successo, ha sofferto in una battaglia lunga 11 game. Poi l’urlo al break e la conquista della ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) L’attesa è finita: sarà Novaka giocarsiprossima ladicontro Matteo. Dopo la vittoria dell’italiano nell’altra semicontro Hurkacz, infatti, il serbo porta a casa il match contro il canadese Denis Shapovalov, al numero 15 nel ranking mondiale, per 3 a 0 (7-6, 7-5, 7-5). La prestazione del nordamericano, tuttavia, lè stata lodevole. I suoi servizi, infatti, hanno messo in difficoltà il numero 1 al mondo che, nonostante il successo, ha sofferto in una battaglia lunga 11 game. Poi l’urlo al break e la conquista della ...

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - ItaliaTeam_it : Qui si fa la storia. ?? Matteo Berrettini è in finale a #Wimbledon! Hubert Hurkacz sconfitto in quattro set, Berret… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - quaranta_vito : Un italiano in finale a Wimbledon, la nazionale italiana in finale #EURO2020 l'Italia al centro d'€uropa... oè che… - albertoslife : Domenica tra finale Euro e Wimbledon preparatemi un posto in terapia intensiva, non si sa mai -