In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Luglio: Processi nati morti. Davigo: “È amnistia” (Di sabato 10 luglio 2021) L’inchiesta I Processi d’appello? Nascono già morti Effetto Cartabia – Viaggio nei Palazzi di giustizia. In media per una sentenza servono 1.038 giorni di Marco Grasso, Vincenzo Iurillo, Antonella Mascali e Lucio Musolino Aridatece il Caimano di Marco Travaglio Le conseguenze politiche del Salvaladri approvato dal Consiglio dei ministri sono una grande Operazione Verità: Draghi si conferma il nuovo capo politico dei 5Stelle, rendendo superflua la trattativa con Conte; Grillo si conferma il garante non del M5S, ma di Draghi; i ministri 5Stelle che hanno votato la porcata in Cdm e non si dimettono Nuovo Salvaladri – Macerie M5S Conte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) L’inchiesta Id’appello? Nascono giàEffetto Cartabia – Viaggio nei Palazzi di giustizia. In media per una sentenza servono 1.038 giorni di Marco Grasso, Vincenzo Iurillo, Antonella Mascali e Lucio Musolino Aridatece il Caimano di Marco Travaglio Le conseguenze politiche del Salvaladri approvato dal Consiglio dei ministri sono una grande Operazione Verità: Draghi si conferma il nuovo capo politico dei 5Stelle, rendendo superflua la trattativa con Conte; Grillo si conferma il garante non del M5S, ma di Draghi; i ministri 5Stelle che hanno votato la porcata in Cdm e non si dimettono Nuovo Salvaladri – Macerie M5S Conte e ...

marcotravaglio : Gli unici coerenti sul Salvaladri Draghi-Cartabia sono quelli che l’hanno sempre voluto, cioè i berluscones. Tutti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio: I 5Stelle vanno in prescrizione. Calabrache cedono a Draghi addirittu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Luglio: Il nuovo Salvaladri Draghi&Cartabia come B. Schiforma - RichbonesE : RT @marcotravaglio: Gli unici coerenti sul Salvaladri Draghi-Cartabia sono quelli che l’hanno sempre voluto, cioè i berluscones. Tutti gli… - akhetaton11 : RT @giuliapompili: Su @VanityFairIt di questa settimana c’è un mio articolo sul Giappone alla prova olimpica (spoiler: che disastro). In ed… -