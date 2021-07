Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Francesco Totti: vacanze in Sardegna (Di venerdì 9 luglio 2021) La gita fra amici è stata documentata via social, tanto da Ilary Blasi quanto da Michelle Hunziker. Le bionde, insieme a Nicola Savino e Francesco Totti, si sono trovate in Sardegna, per una giornata in barca di fronte all’isola di Mortorio. «Tra poco, ci cimenteremo in una gara di tuffi», ha promessa la Blasi dal profilo Instagram dell’amica. E, con la supervisione di Savino, si è issata sul parapetto della prua per lanciarsi nelle acque chiare della Sardegna. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) La gita fra amici è stata documentata via social, tanto da Ilary Blasi quanto da Michelle Hunziker. Le bionde, insieme a Nicola Savino e Francesco Totti, si sono trovate in Sardegna, per una giornata in barca di fronte all’isola di Mortorio. «Tra poco, ci cimenteremo in una gara di tuffi», ha promessa la Blasi dal profilo Instagram dell’amica. E, con la supervisione di Savino, si è issata sul parapetto della prua per lanciarsi nelle acque chiare della Sardegna.

FQMagazineit : Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza con Nicola Savino. Francesco Totti reagisce così - Tony35123028 : RT @dea_channel: relax per la divina Ilary Blasi ???????????? - statodelsud : Michelle Hunziker in vacanza con Nicola Savino e Ilary Blasi - Pino__Merola : Michelle Hunziker in vacanza con Nicola Savino e Ilary Blasi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - I voti di Totti e Savino ai tuffi di Ilary Blasi e Michelle Hunziker -

