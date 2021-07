(Di venerdì 9 luglio 2021) Unin, nelle acque splendide di quest’isola. E a farlo sono due meravigliose showgirl:. Cosa fannoin? Sappiamo che l’ex moglie di Eros Ramazzotti è in terra sarda per lavoro e lì ha incontrato la famiglia Totti, regalandosi così qualche ora di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Ilary Blasi e Michelle Hunziker in Sardegna insieme: il tuffo è da sogno - #Ilary #Blasi #Michelle #Hunziker - zazoomblog : ‘Prima le vecchie’ Totti ‘provoca’ Ilary Blasi e Michelle Hunziker: ‘Cosa ha detto? Vecchie a chi’ - #‘Prima… - cristia_urbano : RT @BITCHYFit: Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola” - infoitcultura : Ilary Blasi ruba il telefono a Michelle Hunziker: ecco cosa combina - infoitcultura : Ilary Blasi e Michelle Hunziker: gara di tuffi con Nicola Savino -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Corriere dello Sport

Alla conduzione, potrebbero essercio l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Elisa Isoardi. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare, goderci l'estate e capire cosa ne sarà del vecchio ...Michelle Hunziker esi sono immortalate insieme sui social in barca in Sardegna, ma un gesto della svizzera ha spiazzato la romana Michelle Hunziker estanno trascorrendo qualche giorno di relax ...Awed ha avuto un piccolo incidente: “Mi sono chiuso il dito nel bagagliaio” Awed, il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è ormai tornato ...Combriccola di vip in Sardegna. Dietro ci sarebbe un progetto di lavoro, ma nel frattempo perché non divertirsi e concedersi qualche tuffo e un po’ di relax nelle acque cristalline della Sardegna? Hot ...