Il virus dell'assenteismo a Palermo dilaga durante gli Europei di calcio (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Il 2 luglio scorso, nelle ore di Italia-Belgio, 23 dipendenti dell'azienda per la raccolta dei rifiuti si diedero malati; la replica avvenne quattro giorni dopo durante Italia-Spagna, quando 25 dipendenti non andarono al lavoro: "Ci ha portato fortuna", scherzò l'amministratore della Rap di Palermo, Girolamo Caruso, svelando la cosa (su domanda dell'AGI) e aggiungendo che oltre alla visita fiscale "poco si può fare". La città, aggiunse dopo l'ennesima emergenza, "è stata grosso modo pulita", ma in realtà il giorno dopo le strade, le piazze e le spiagge del capoluogo siciliano avrebbero visto nuovi ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Il 2 luglio scorso, nelle ore di Italia-Belgio, 23 dipendenti'azienda per la raccolta dei rifiuti si diedero malati; la replica avvenne quattro giorni dopoItalia-Spagna, quando 25 dipendenti non andarono al lavoro: "Ci ha portato fortuna", scherzò l'amministratorea Rap di, Girolamo Caruso, svelando la cosa (su domanda'AGI) e aggiungendo che oltre alla visita fiscale "poco si può fare". La città, aggiunse dopo l'ennesima emergenza, "è stata grosso modo pulita", ma in realtà il giorno dopo le strade, le piazze e le spiagge del capoluogo siciliano avrebbero visto nuovi ...

