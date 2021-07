Il Vescovo di Andria “cazzia” Al Bano per essersi “esibito” in Chiesa | VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’Ave Maria andata di traverso. Al Bano Carrisi ha voluto fare una sorpresa a una coppia di sposi che stava celebrando il sacro vincolo del matrimonio con la funzione religiosa all’interno della cattedrale di Andria. Il cantante di Cellino San Marco si sarebbe dovuto esibire durante il rinfresco, quindi fuori dalle mura ecclesiastiche. E questo non è andato giù al Vescovo della diocesi pugliese che, dopo la diffusione del VIDEO, ha redarguito tutti. Al Bano sgridato dal Vescovo di Andria per aver cantato in Chiesa Nel filmato, diventato virale negli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’Ave Maria andata di traverso. AlCarrisi ha voluto fare una sorpresa a una coppia di sposi che stava celebrando il sacro vincolo del matrimonio con la funzione religiosa all’interno della cattedrale di. Il cantante di Cellino San Marco si sarebbe dovuto esibire durante il rinfresco, quindi fuori dalle mura ecclesiastiche. E questo non è andato giù aldella diocesi pugliese che, dopo la diffusione del, ha redarguito tutti. Alsgridato daldiper aver cantato inNel filmato, diventato virale negli ...

