Il venerdì nero delle voci tv del calcio. Il Covid stoppa Rimedio, Mediaset fa causa a Pardo e Sky scarica Adani (Di venerdì 9 luglio 2021) A poche ore da Italia-Inghilterra e a poche settimane dall’inizio del prossimo campionato di serie A, gli scossoni tra le voci che raccontano il calcio stanno segnando il panorama della prossima stagione. Ieri sera l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha pubblicato un post sulla sua esclusione da Sky Sport per i programmi della prossima stagione. Stamattina, invece, l’annuncio del contagio da Covid del giornalista Rai Alberto Rimedio, che non potrà commentare la finale di Euro 2020 di domenica tra Italia e Inghilterra. Quindi la smentita del rimpiazzo eccellente in tribuna stampa con Bruno Pizzul e ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) A poche ore da Italia-Inghilterra e a poche settimane dall’inizio del prossimo campionato di serie A, gli scossoni tra leche raccontano ilstanno segnando il panorama della prossima stagione. Ieri sera l’opinionista ed ex calciatore Leleha pubblicato un post sulla sua esclusione da Sky Sport per i programmi della prossima stagione. Stamattina, invece, l’annuncio del contagio dadel giornalista Rai Alberto, che non potrà commentare la finale di Euro 2020 di domenica tra Italia e Inghilterra. Quindi la smentita del rimpiazzo eccellente in tribuna stampa con Bruno Pizzul e ...

