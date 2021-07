Il Rally di Roma e la PS Spettacolo alle Terme di Caracalla

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Non finiscono le sorprese per ildiCapitale 2021. L’evento capitolino organizzato dalla Motorsport Italia capitanata da Max Rendina, terzo round del FIA EuropeanChampionship e quinto del Campionato ItalianoSparco, annuncia una esclusiva e straordinaria novità per l’edizione del prossimo 22-25 luglio. Saranno infatti ledi, a due L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

rally_timing : Auto elettriche e 'area ecologica': il Rally di Roma Capitale pensa all'ambiente #ERC #RallyRomaCapitale… - rallyssimo : Rally di Roma Capitale 2021 sempre più 'green' e sostenibile - Speedliveit : Il Rally di Roma Capitale 2021 porta in primo piano l’aspetto ambientale - LucaSucci : RT @motorsport_ita: ?? Questa sera alle 21:30 nuovo appuntamento Rally di Roma Capitale Racconta... ?? Prima puntata dello speciale dedicat… - PabloMACHIWRC : RT @motorsport_ita: ?? Questa sera alle 21:30 nuovo appuntamento Rally di Roma Capitale Racconta... ?? Prima puntata dello speciale dedicat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Roma

Autosprint.it

Il terzo fine settimana di luglio vedrà Michele Imberti e Marco Butti prendere il via al quarto round del TCR Italy sul tracciato di Imola, mentre ildiCapitale darà il via al primo ...... che infatti correrà tra gli asfalti nella provincia di Treviso per prepararsi sulla Fabia R5 (assieme a Simone Scattolin ) per l'imminentediCapitale, e i protagonisti della Coppa...Chiusa una prima parte di stagione nel WRC abbastanza deludente, Hyundai Motorsport supera il giro di boa della stagione 2021 per cercare di salvare il salvabile a partire dal Rally Estonia della pros ...La stagione 2022 del WRC scatterà con il Rallye Monte-Carlo il 23 gennaio, per poi andare in Svezia dal 27 febbraio. Il Consiglio Mondiale ha anche ufficializzato la presenza di altri 7 eventi, tra cu ...