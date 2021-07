Il Psg vuole pure Messi. L’opa del Qatar sul calcio (col silenzio-assenso della Uefa) (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è il calciomercato e c’è il calciomercato del Psg. Il primo è fermo. Bambole, non c’è una lira. Non ci soldi per cantare messe. Il calcio fa finta che sia tutto normale, ma la stagnazione è totale. Ci si agita, gli addetti ai lavori fingono, i giornalisti si comportano come se fosse tutto vero. In realtà non c’è alcuna speranza di uscire dalla bonaccia. Zero vento. Tranne che per il Psg un’isoletta in cui invece il vento soffia a raffiche record. I soldi li hanno soltanto loro. Per fortuna di Suning e dell’Inter: il Psg ha sborsato 71 milioni di euro per Hakimi (60 più 11 di bonus). Definirla una follia è un eufemismo. Ma loro non badano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è ilmercato e c’è ilmercato del Psg. Il primo è fermo. Bambole, non c’è una lira. Non ci soldi per cantare messe. Ilfa finta che sia tutto normale, ma la stagnazione è totale. Ci si agita, gli addetti ai lavori fingono, i giornalisti si comportano come se fosse tutto vero. In realtà non c’è alcuna speranza di uscire dalla bonaccia. Zero vento. Tranne che per il Psg un’isoletta in cui invece il vento soffia a raffiche record. I soldi li hanno soltanto loro. Per fortuna di Suning e dell’Inter: il Psg ha sborsato 71 milioni di euro per Hakimi (60 più 11 di bonus). Definirla una follia è un eufemismo. Ma loro non badano ...

Advertising

LordGalurd : RT @GJustjuve: ?? il PSG vuole Light Up My Dream?? Offerta di €220M. - napolista : Il calcio mondiale è in bolletta. Gli unici soldi li sborsano loro che devono riscuotere la cambiale per non aver a… - GJustjuve : ?? il PSG vuole Light Up My Dream?? Offerta di €220M. - jacksala99 : RT @capuanogio: ?? #Icardi deciso ad opporsi al riscatto da parte del #Psg per tornare in Italia e andare alla #Juve. #Paratici sempre atte… - Smgii1908 : RT @capuanogio: ?? #Icardi deciso ad opporsi al riscatto da parte del #Psg per tornare in Italia e andare alla #Juve. #Paratici sempre atte… -