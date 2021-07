“Il Portavoce” diventa un film che racconterà la storia di Rocco Casalino

(Di venerdì 9 luglio 2021), dopo la sua autobiografia “Il”, avrà anche unsulla sua vita: i dettagli della pellicola L’exdi Giuseppe Conte,, avrà il suo momento di gloria sul grande schermo. Dopo l’autobiografia Il, il libro verrà traposto su pellicola, prodotta da Kublc Khan, di Umberto Massa. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, a pochi mesi dal lancio del libro. Da ricorda che l’immagine di copertina aveva fatto pensare a tutti alla nota serie House of Cards, con protagonista Kevin ...

