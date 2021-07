Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 9 Luglio 2021 – Video (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sono quasi seimila anni che Caino si trova nell’inferno” è il Pensiero dei santi di oggi. Un grande insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ? oggi vi proponiamo un Pensiero di San Giovanni Maria Vianney patrono dei parroci, Curato d’Ars. Ascoltiamolo e meditiamolo. “Davvero, se i peccatori pensassero all’eternità, a quel terribile “sempre…” si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sono quasi seimila anni che Caino si trova nell’inferno” è ildei santi di. Un grande insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ?vi proponiamo undi San Giovanni Maria Vianney patrono dei parroci,. Ascoltiamolo e meditiamolo. “Davvero, se i peccatori pensassero all’eternità, a quel terribile “sempre…” si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

