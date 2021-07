Il Pd al fianco di Perifano | “Uniti per la liberazione della città e della provincia”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico che annuncia l’appoggio al candidato sindaco. “Negli ultimi mesi, gli organi di informazione sono stati interessati dal racconto delle divisioni del primo partito del Sannio, ad un tempo primo sostenitore del Presidente Vincenzo De Luca nei cinque anni del precedente mandato così come nelle elezioni regionali dello scorso settembre. La rappresentazione fornita non coglie questi elementi né evidenzia il dato politico di fondovicenda locale: la volontà di costruire un’ampia Coalizione con il M5S e numerose, qualificate ...

Dal canto suo Pepe, oggi aldel candidato, asserisce che la colpa della revoca del finanziamento non e attribuibile alla sua amministrazione, ma a quella successiva., e cioe a quella ...Dal canto suo Pepe, oggi aldel candidato, asserisce che la colpa della revoca d el finanziamen to non è attribuibile alla sua amministrazione, ma a quella successiva., e cioè a ...A proposito dell’housing sociale di Capodimonte e della revoca del finanziamento ad esso destinato giunta lo scorso 2 Luglio, non si può non osservare che lo “scaricabarile t ...“Non bisogna, infatti, dimenticare che il Sindaco Pepe venne eletto con l’appoggio dell’attuale Sindaco Mastella, come peraltro ricordato dallo stesso partito mastelliano che afferma che l’unica “colp ...