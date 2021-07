Il Parlamento europeo ha condannato l’Ungheria sui diritti lgbtq+

(Di venerdì 9 luglio 2021)(Foto: Frederick Florin/Getty Images)Ilha approvato una risoluzione di condanna verso la discriminatoria legge ungherese contro la comunità, con la quale il governo di Viktor Orban ha vietato la diffusione di materiale educativo sull’identità di genere e la presenza di persone Lgbtiq+ negli annunci pubblicitari o in prima serata in televisione. La mozione è passata con 459 voti favorevoli, 58 astenuti e 147 contrari, tra cui tutti i rappresentanti della Lega e di Fratelli d’Italia. I deputati hanno“nei termini più forti possibili” ...

