Il Parlamento Europeo condanna la legge anti LGBT di Orban. Ma Lega e Fratelli d’Italia votano contro (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri è stata approvata una risoluzione del Parlamento Europeo che condanna la nuova legge ungherese che pone il divieto di affrontare temi Legati all’omosessualità davanti ai minorenni. Ma Lega e Fratelli d’Ialia si sono opposti, mentre Forza ITalia si è astenuta La norma ungherese era stata definita vergognosa dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. E ieri i parlamentari europei, in seduta plenaria a Strasburgo “con la massima fermezza” hanno condannato la nuova legislazione. Il testo è stato approvato con 459 voti a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri è stata approvata una risoluzione delchela nuovaungherese che pone il divieto di affrontare temiti all’omosessualità davai minorenni. Mad’Ialia si sono opposti, mentre Forza ITalia si è astenuta La norma ungherese era stata definita vergognosa dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. E ieri i parlamentari europei, in seduta plenaria a Strasburgo “con la massima fermezza” hannoto la nuova legislazione. Il testo è stato approvato con 459 voti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento Europeo GIUSTIZIA PENALE/ Sciolto il nodo prescrizione, ora tocca alla vera riforma? ... secondo la quale il Parlamento verrebbe chiamato a dare solo un'indicazione di criteri indicativi ...per l'esigenza imponderabile di riscontrare le attese o meglio gli impegni assunti in ambito europeo,...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio: I 5Stelle vanno in prescrizione. Calabrache cedono a Draghi addirittura sulla giustizia ... al Parlamento europeo, con larghissima maggioranza, si approvava la risoluzione contro quello che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha definito "un vergognoso emendamento" da [?]...

Il Parlamento europeo condanna la legge anti-Lgbtq di Orbán Corriere della Sera La Ue al Nicaragua: "Estradate Casimirri" Il Parlamento europeo ribadisce la sua richiesta, formulata nella risoluzione del 14 marzo 2019, di concedere l’immediata estradizione in Italia del brigatista Alessio Casimirri. La richiesta nella ri ...

Bruxelles in pressing Fd’I e Lega con Orbán Non si placa la battaglia tra Ue e Ungheria scatenata dalla legge anti-Lgbt che Orbán non ha nessuna intenzione di modificare. Nel giorno della sua entrata in vigore, che porta già alle prime multe pe ...

