Il monito di Crisanti sul Covid: 'Il virus cambia velocemente, sbagliato basare la lotta solo sui vaccini' (Di venerdì 9 luglio 2021) Già la variante Delta fa diminuire del 30% l'effetto del vaccino; sbagliato basare la lotta al Covid unicamente sui vaccini. Con un virus che cambia velocemente come questo non abbiamo la capacità di ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Già la variante Delta fa diminuire del 30% l'effetto del vaccino;laalunicamente sui. Con unchecome questo non abbiamo la capacità di ...

Advertising

globalistIT : - kapav65 : Non nel merito perché è davvero al di fuori delle mie competenze ma Crisanti come pensa di conciliare questo a)con… - giusyoni : RT @fojarol: Mercoledì 7 luglio 2021 - Il monito di Andrea Crisanti 'Non siamo sulla buona strada per l'uscita dalla pandemia' https:… - fojarol : Mercoledì 7 luglio 2021 - Il monito di Andrea Crisanti 'Non siamo sulla buona strada per l'uscita dalla pandemia… - infoitsalute : La pandemia Il monito di Andrea Crisanti -