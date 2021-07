Il momento più doloroso: l’ultimo saluto a Raffaella Carrà (Foto) (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è quell’ultimo tratto prima di arrivare in Basilica ed è Raffaella Carrà che dopo avere salutato Roma arriva nel carro funebre. C’è il momento più doloroso, quello dell’addio. Sergio Iapino non ha lasciato sola un attimo la sua Raffaella, ed è ancora la sindaca Virginia Raggi ad accogliere Iapino, ad accogliere Raffaella Carrà. La bara portata a spalla, quella bara così semplice, come lei voleva. Una cerimonia funebre molto sobria, come anticipato dalla famiglia. La Foto della regina della tv in cui è circondata dai bambini, per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è queltratto prima di arrivare in Basilica ed èche dopo avere salutato Roma arriva nel carro funebre. C’è ilpiù, quello dell’addio. Sergio Iapino non ha lasciato sola un attimo la sua, ed è ancora la sindaca Virginia Raggi ad accogliere Iapino, ad accogliere. La bara portata a spalla, quella bara così semplice, come lei voleva. Una cerimonia funebre molto sobria, come anticipato dalla famiglia. Ladella regina della tv in cui è circondata dai bambini, per ...

Advertising

CremoniniCesare : Ho un nuovo album bellissimo fra le mani. Come un quadro le canzoni nascendo mostrano figure che non immaginavi, a… - Italbasket : ???????? Il grande giorno 10 luglio 2016 ?? 4 luglio 2021 Aspettiamo questo momento da 5 anni. Sono forti, ma il nostr… - TiziCip : Una buona notizia: come chiesto dal @Mov5Stelle, la proposta di legge sulla parità salariale, già approvata all’una… - ForzaGiorgia2 : RT @AzzurraBarbuto: Un Movimento che strizza l’occhio alle dittature asiatiche, che ha difeso il dittatore venezuelano Maduro (nel momento… - cloudslrnts : certo ovviamente un artista multimillonario, membro della più famosa band del momento, mette incinta una che conosc… -

Ultime Notizie dalla rete : momento più Il vaccino contro il Covid altera il ciclo mestruale? ...o più scarse del solito, spotting intermestruale. Si tratta di racconti aneddotici, cioè di storie personali o di seconda mano, che non sono state raccolte in modo formale e contate . Al momento ...

Terna, AD Donnarumma presenta Piano di Sviluppo 2021 ... nei prossimi diecianni, una forte accelerazione degli investimenti, i più alti disempre, che riflette l importante momento storico che stiamovivendo: per raggiungere gli obiettivi di ...

Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione Il Fatto Quotidiano ...oscarse del solito, spotting intermestruale. Si tratta di racconti aneddotici, cioè di storie personali o di seconda mano, che non sono state raccolte in modo formale e contate . Al...... nei prossimi diecianni, una forte accelerazione degli investimenti, ialti disempre, che riflette l importantestorico che stiamovivendo: per raggiungere gli obiettivi di ...