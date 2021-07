Il matrimonio Giroud - Milan s'ha da fare: nei prossimi giorni l'ufficialità dell'acquisto (Di venerdì 9 luglio 2021) Olivier Giroud, 34 anni da Chambéry in Francia, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea e campione del mondo nel 2018 con i Blues, pare essere finalmente in procinto di accasarsi nella ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Olivier, 34 anni da Chambéry in Francia, fresco vincitorea Champions League con il Chelsea e campione del mondo nel 2018 con i Blues, pare essere finalmente in procinto di accasarsi nella ...

Advertising

ManuFilippone95 : RT @FeliceRaimondo: Dunque per suggellare il matrimonio con Oliviero abbiamo dovuto lanciare un paio di crocchette a quella incorreggibile… - salvad_davide : RT @FeliceRaimondo: Dunque per suggellare il matrimonio con Oliviero abbiamo dovuto lanciare un paio di crocchette a quella incorreggibile… - meneghino80 : RT @FeliceRaimondo: Dunque per suggellare il matrimonio con Oliviero abbiamo dovuto lanciare un paio di crocchette a quella incorreggibile… - lucagran : RT @FeliceRaimondo: Dunque per suggellare il matrimonio con Oliviero abbiamo dovuto lanciare un paio di crocchette a quella incorreggibile… - FeliceRaimondo : Dunque per suggellare il matrimonio con Oliviero abbiamo dovuto lanciare un paio di crocchette a quella incorreggib… -