Il M5S è uno “spettacolo”: la vita di Rocco Casalino diventa un film. I dettagli (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle continua a sfornare film. Mentre in queste ore va in onda la sceneggiata tra Conte e Grillo, arriva la notizia che la vita di Rocco Casalino diventerà un film. Già. Il gruppo Mondadori e il diretto interessato hanno infatti firmato un accordo per la cessione dei diritti dell’autobiografia “Il Portavoce” (edito da Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Come riporta il Corriere, “il libro – scritto con il governo Conte ancora in sella, mandato in stampa quando l’esecutivo dell’Avvocato è entrato in crisi e arrivato nelle librerie tre giorni dopo il ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle continua a sfornare. Mentre in queste ore va in onda la sceneggiata tra Conte e Grillo, arriva la notizia che ladidiventerà un. Già. Il gruppo Mondadori e il diretto interessato hanno infatti firmato un accordo per la cessione dei diritti dell’autobiografia “Il Portavoce” (edito da Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Come riporta il Corriere, “il libro – scritto con il governo Conte ancora in sella, mandato in stampa quando l’esecutivo dell’Avvocato è entrato in crisi e arrivato nelle librerie tre giorni dopo il ...

