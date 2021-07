Il fronte quotidiano della Nato (Di venerdì 9 luglio 2021) "Dobbiamo andare”, ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, al presidente lituano, Gitanas Nauseda, mentre erano in conferenza stampa insieme nella base militare della Nato di Siauliai, nel nord della Lituania. I due avevano cominciato a parlare da alcuni minuti quando gli equipaggi dei jet parcheggiati poco distante hanno iniziato a correre e a prepararsi per partire. Un pilota si è avviciNato a Sánchez, gli ha spiegato qualcosa all’orecchio e poi il premier ha invitato Nauseda ad allontanarsi. Poco dopo si è saputo che i radar avevano individuato un jet russo nello spazio aereo lituano senza dare alcuna informazione ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) "Dobbiamo andare”, ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, al presidente lituano, Gitanas Nauseda, mentre erano in conferenza stampa insieme nella base militaredi Siauliai, nel nordLituania. I due avevano cominciato a parlare da alcuni minuti quando gli equipaggi dei jet parcheggiati poco distante hanno iniziato a correre e a prepararsi per partire. Un pilota si è avvicia Sánchez, gli ha spiegato qualcosa all’orecchio e poi il premier ha invitato Nauseda ad allontanarsi. Poco dopo si è saputo che i radar avevano individuato un jet russo nello spazio aereo lituano senza dare alcuna informazione ...

