“Il Consorzio” | martedì l’evento per l’anniversario del punto vendita

Advertising

Ossmeteobargone : RT @ValliParcoAveto: Riapre lo IAT del Comune di #Rezzoaglio gestito dal nostro Consorzio insieme a @CoopDafne e ospitato presso il Centro… - PARCO_AVETO : RT @ValliParcoAveto: Riapre lo IAT del Comune di #Rezzoaglio gestito dal nostro Consorzio insieme a @CoopDafne e ospitato presso il Centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio martedì

BrindisiReport

09 - 07 - 2021 / Giorno per giorno Prenderà ufficialmente il via13 luglio 2021 la rassegna "Giardino per tutti", il format che animerà l'estate del ...curata da Jazz Club Ferrara per...Da13 a20 luglio, Baradili dedica a su cruguxioni " il raviolo " una settimana ... spiega il sindaco Lino Zedda, presidente delDue Giare. "Non abbiamo potuto riproporre il ...