Il Consiglio regionale ricorda il politico abruzzese Remo Gaspari | cerimonia all' Emiciclo

Un ricordo del politico abruzzese Remo Gaspari a 100 anni dalla nascita. Il Consiglio regionale ricorda l'onorevole con una cerimonia in programma domani, sabato 10 luglio, alle ore 11, nella sala

