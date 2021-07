Il buco nero degli Over 60: sei milioni non vaccinati. La Fondazione Gimbe suona l’allarme. Il flop della campagna sugli anziani aumenta i rischi dell’indiana (Di venerdì 9 luglio 2021) L’autorevole Fondazione Gimbe nel suo report settimanale riporta dati alquanto preoccupanti sulla pandemia. Intanto risalgono i contagi settimanali del 5% dopo ben 15 settimane consecutive di discesa – e qui ci possiamo pure stare visto il clima di “liberi tutti” che il gOverno ha di fatto decretato – ma il fatto è che lo studio rileva una “esitazione vaccinale” per cui in tre settimane si sono dimezzate le prime somministrazioni e, nel contempo, la variante delta dilaga ponendosi al 22,7% in media nazionale, mettendo ad alto rischio 5,75 milioni di Over 60. Ma siamo sicuri che il super ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) L’autorevolenel suo report settimanale riporta dati alquanto preoccupanti sulla pandemia. Intanto risalgono i contagi settimanali del 5% dopo ben 15 settimane consecutive di discesa – e qui ci possiamo pure stare visto il clima di “liberi tutti” che il gno ha di fatto decretato – ma il fatto è che lo studio rileva una “esitazione vaccinale” per cui in tre settimane si sono dimezzate le prime somministrazioni e, nel contempo, la variante delta dilaga ponendosi al 22,7% in media nazionale, mettendo ad altoo 5,75di60. Ma siamo sicuri che il super ...

