I vaccini contro il Covid ai Paesi poveri solo nel 2023 | l’allarme di Nature

(Di venerdì 9 luglio 2021) . Col coronavirus che si sta diffondendo in Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede,lancia: le promesse fatte daipiù ricchi non sono sufficienti per porre fine alla pandemia. “L’iniqua distribuzione deiha permesso al virus di continuare a diffondersi”, dice l’esperta dell’Oms Soumya Swaminathan. C’è bisogno dunque del siero anti, subito. La maggior parte delle persone neipiùdovrà aspettare altri due anni prima di essere vaccinatail ...

L' Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha ribadito che i 4attualmente approvati nell'Unione europea offrono protezionele varianti Covid più rischiose se viene completato il ciclo di somministrazione, mentre i primi studi hanno evidenziato che ......critiche per i ritardi nell'approvvigionamento dei. Finora meno del 10 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose, in gran parte del vaccino cinese Sinovac, la cui efficacia...Le persone completamente vaccinate contro Covid-19 in Usa non hanno bisogno di una terza dose di vaccino. Le due dosi di vaccino garantiscono protezione dalla variante Delta. “Siamo pronti per dosi di ...Pfizer e BioNTech si stanno preparando a cominciare i trial clinici per produrre una versione del loro vaccino contro il Covid-19 che contrasti la variante ...