I tre giornalisti Rai positivi al Covid? "Vaccinati, ma a Londra...": paura per la finale, tira un'aria bruttissima (Di venerdì 9 luglio 2021) tira una brutta aria a Londra per quanto riguarda il Covid, con la variante Delta che ha fatto schizzare su i contagi in maniera a dir poco allarmante. Di certo non ha aiutato a tenere sotto controllo la situazione epidemiologica il fatto che Boris Johnson si sia accordato con la Uefa per aprire Wembley a 60mila persone. E infatti i tre giornalisti della Rai che sono risultati positivi erano stati a Londra. Non solo, perché erano tutti Vaccinati: hanno solo sintomi lievi, evitato il peggio proprio grazie al vaccino. Ma il fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)una bruttaper quanto riguarda il, con la vnte Delta che ha fatto schizzare su i contagi in maniera a dir poco allarmante. Di certo non ha aiutato a tenere sotto controllo la situazione epidemiologica il fatto che Boris Johnson si sia accordato con la Uefa per aprire Wembley a 60mila persone. E infatti i tredella Rai che sono risultatierano stati a. Non solo, perché erano tutti: hanno solo sintomi lievi, evitato il peggio proprio grazie al vaccino. Ma il fatto ...

Advertising

sportface2016 : +++#Rai, tre giornalisti positivi al #Covid19 a Londra: tra questi Alberto #Rimedio, cambia il telecronista di… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - Corriere : Positivi tre giornalisti e operatori Rai: allarme a Coverciano - Serena09745190 : RT @gianlucaguidi: Io non ho capito. la situazione in #UK è pessima.tre giornalisti italiani sono contagiati (INBOCCAALLUPO) e si attendono… - BenCharlies : RT @gianlucaguidi: Io non ho capito. la situazione in #UK è pessima.tre giornalisti italiani sono contagiati (INBOCCAALLUPO) e si attendono… -