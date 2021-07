I Podisti Frentani ripartono dalla Tre Borghi | il 18 luglio la corsa che collega Frisa | Guastameroli e Badia di Frisa

Advertising

lancianonews : Countdown per la 'Tre Borghi': Podisti Frentani all'opera - RuoteAmatoriali : Il 2021 della Podisti Frentani riparte dall’organizzazione della Tre Borghi del 18 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Podisti Frentani

ChietiToday

Dopo due anni il podismo frentano può riabbracciare la Tre Borghi. Il 18 luglio ritorna la gara podistica che rappresenta la continuazione di un progetto del sodalizioche intende far crescere l'evento e farlo diventare un richiamo importante per il territorio. Sotto egida Fidal e Uisp, la Tre Borghi è intitolata alla memoria di Adriano Mattioli. Un ...Il podismo frentano riabbraccia a due anni di distanza la Tre Borghi : quella del 18 luglio non è solo la gara podistica in sé ma la continuazione di un progetto del sodalizioche intende far crescere l'evento e farlo diventare un richiamo importante per il territorio. Un tracciato che unisce idealmente le "tre anime" del comprensorio: il borgo di Frisa , ...