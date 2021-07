I nostri amici afghani | sedotti | usati e in molti casi abbandonati

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 luglio 2021) Anni fa Philip Gourevitch scrisse un libro dal titolo “We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families”: era il testo di un messaggio che alcuni tutsi scrissero a un pastore per avvertirlo della mattanza che era già stata comunicata loro. Morirono tutti, come accade a un milione di ruandesi in quel terribile genocidio. Poche settimane prima, il comandante dei caschi blu in Ruanda, il canadese Romeo Daillaire, aveva inviato un fax con un contenuto simile a proposto dell’intero genocidio che si stava preparando, al quale nessuno da New York volle dare una risposta. Ho pensato a questi appelli, non messaggi in bottiglia abbandonata in mare, ma recapitati a destinatari ...