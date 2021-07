I funerali di Raffaella Carrà: al via la cerimonia per dire addio alla diva della tv italiana | DIRETTA (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il corteo funebre che ha attraversato i vari luoghi della sua carriera e la camera ardente in Campidoglio, oggi, venerdì 9 luglio, si tengono i funerali di Raffaella Carrà, la presentatrice e cantante scomparsa a 78 anni lo scorso 5 luglio. La cerimonia si tiene nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle ore 12 (qui dove seguirla in tv e in streaming). Di seguito la diretta live del funerale: funerali Raffaella Carrà diretta live Ore 12,10 – Inizia la cerimonia funebre per ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo il corteo funebre che ha attraversato i vari luoghisua carriera e la camera ardente in Campidoglio, oggi, venerdì 9 luglio, si tengono idi, la presentatrice e cantante scomparsa a 78 anni lo scorso 5 luglio. Lasi tiene nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle ore 12 (qui dove seguirla in tv e in streaming). Di seguito latta live del funerale:tta live Ore 12,10 – Inizia lafunebre per ...

Advertising

Corriere : Oggi i funerali di Raffaella Carrà: «Devota di Padre Pio. I suoi 4 amici frati per l’omelia» - Raiofficialnews : In diretta dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, i funerali di Raffaella Carrà, su @RaiUno e #RaiPlay, a cura… - RaiNews : L'ultimo saluto a Raffaella. I funerali in diretta su - Monia_Merli : Gli artisti sanno quanto bene fanno? Durante i funerali di Raffaella @RaiUno #RaffaellaCarrà - luciaeilibri : RT @rep_roma: Raffaella Carrà, oggi l'ultimo saluto: i funerali all'Aracoeli di Roma. 'Non avrebbe voluto una giornata triste' [di Katia Ri… -